В Екатеринбурге МАЗ сбил пенсионерку
В Екатеринбурге на улице Фурманова грузовик сбил женщину, сообщили в городской ГИБДД.
В Екатеринбурге на улице Фурманова грузовик сбил женщину, сообщили в городской ГИБДД.
Это произошло примерно в 09:00 в районе дома № 60. По предварительной информации, пенсионерка 1955 года рождения переходила проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса МАЗа.
Женщина осталась жива, ее увезли в больницу, характер травм уточняется.
Как свидетельствуют очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург», на место прибыла реанимация.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.