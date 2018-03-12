Водитель «Лады» без номеров устроил ДТП со скорой в центре Перми
ПЕРМЬ, 12 марта, ФедералПресс. В 4.20 по улице Ленина ехала «Лада Веста» без госномеров. Водитель автомобиля на перекрестке улиц Ленина и Крисанова выехал на «красный» и столкнулся «Газелью» «скорой помощи».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.