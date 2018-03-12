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08:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Водитель «Лады» без номеров устроил ДТП со скорой в центре Перми

ПЕРМЬ, 12 марта, ФедералПресс. В 4.20 по улице Ленина ехала «Лада Веста» без госномеров. Водитель автомобиля на перекрестке улиц Ленина и Крисанова выехал на «красный» и столкнулся «Газелью» «скорой помощи».

В аварии пострадали 50-летний водитель «Газели», его пассажиры 26 и 35 лет. Травмы получили три пассажира «Лады» — 24, 20 и 19 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

Водитель — виновник аварии скрылся с места ДТП.

Полиция начала проверку по факту происшествия, личность нарушителя устанавливается.

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