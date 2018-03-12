Пьяный челябинец «припарковал» Porsche Cayenne на 2 стоящие машины

В Челябинске устанавливается ущерб, причиненный пьяным водителем Porsche Cayenne своим пассажиркам и владельцам двух автомобилей, на которые он «припарковал» свой внедорожник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

«В 04.30 на улице Дачная, 39 водитель 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя Porsche Cayenne, совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на стоявшие автомобили Toyota Corolla и Ford Focus», — говорится в сообщении. В результате ДТП пассажирки внедорожника — местные жительницы 1979 года рождения — получили телесные повреждения и госпитализированы.