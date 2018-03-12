Пьяный челябинец «припарковал» Porsche Cayenne на 2 стоящие машины
Во внедорожнике пострадали две пассажирки.
Во внедорожнике пострадали две пассажирки.
В Челябинске устанавливается ущерб, причиненный пьяным водителем Porsche Cayenne своим пассажиркам и владельцам двух автомобилей, на которые он «припарковал» свой внедорожник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.
Инцидент произошел ранним утром 8 марта в Металлургическом районе.
«В 04.30 на улице Дачная, 39 водитель 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя Porsche Cayenne, совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на стоявшие автомобили Toyota Corolla и Ford Focus», — говорится в сообщении. В результате ДТП пассажирки внедорожника — местные жительницы 1979 года рождения — получили телесные повреждения и госпитализированы.
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