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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Черняховске пьяный водитель при обгоне сбил пешехода

В Черняховске в результате ДТП пострадал пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Чапаева. 59-летний водитель «Ауди» при обгоне сбил мужчину, который шел по левому краю проезжей части.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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