В Черняховске пьяный водитель при обгоне сбил пешехода

Авария произошла на улице Чапаева. 59-летний водитель «Ауди» при обгоне сбил мужчину, который шел по левому краю проезжей части.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.