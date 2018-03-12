В Черняховске пьяный водитель при обгоне сбил пешехода
В Черняховске в результате ДТП пострадал пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в
В Черняховске в результате ДТП пострадал пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в
Авария произошла на улице Чапаева. 59-летний водитель «Ауди» при обгоне сбил мужчину, который шел по левому краю проезжей части.
В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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