Пять «печных» пожаров произошло в Нижегородской области 11 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Согласно информации, от огня пострадали два личных жилых дома и три бани на общей площади 419 кв.метров. Пожары произошли в городских округах Выкса и Бор, а также Тоншаевском районе. Жертв и пострадавших нет.