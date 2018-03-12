Пять «печных» пожаров произошло в Нижегородской области 11 марта
Причиной всех этих пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
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Причиной всех этих пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Пять «печных» пожаров произошло в Нижегородской области 11 марта 2018 года. Об этом сообщает
По предварительной информации, причиной всех этих пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
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