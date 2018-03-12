Пожар произошел на заводе по производству теплоизоляционных материалов в Перми
Пермь. 12 марта.
Пермь. 12 марта.
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании здания по улице Промышленная поступило около 5:30 местного времени воскресенья.
«На момент возникновения пожара внутри находился персонал — 14 человек, все эвакуировались, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Пожару был присвоен повышенный номер (N3) сложности. Возгорание ликвидировано в 9:10.
По предварительным данным, площадь пожара составила около 400 кв. метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания.
По факту пожара проводится проверка.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» информированный источник, возгорание произошло на территории компании «Пеноплекс».
Комментарием завода агентство пока не располагает.
Как сообщается на сайте компании, «Пеноплекс» производит теплоизоляционные материалы из экструзионного пенополистирола. Владеет производственными площадками в городах: Кириши, Новомосковск, Новосибирск, Пермь, Таганрог, Черемхово, Хабаровск. Также одна площадка находится в Республике Казахстан.
Завод в Перми открыт в октябре 2005 года. Мощность первой производственной линии составила 230 тыс. кубометров. На данный момент завод оснащён четырьмя производственными линиями по выпуску теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола.
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