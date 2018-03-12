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10:42 (мск), источник: Интерфакс

Пожар произошел на заводе по производству теплоизоляционных материалов в Перми

Пермь. 12 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Возгорание на промышленной площадке Пеноплекса, производителя теплоизоляционных материалов, произошло утром в воскресенье в Перми.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании здания по улице Промышленная поступило около 5:30 местного времени воскресенья.

«На момент возникновения пожара внутри находился персонал — 14 человек, все эвакуировались, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Пожару был присвоен повышенный номер (N3) сложности. Возгорание ликвидировано в 9:10.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 400 кв. метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания.

По факту пожара проводится проверка.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» информированный источник, возгорание произошло на территории компании «Пеноплекс».

Комментарием завода агентство пока не располагает.

Как сообщается на сайте компании, «Пеноплекс» производит теплоизоляционные материалы из экструзионного пенополистирола. Владеет производственными площадками в городах: Кириши, Новомосковск, Новосибирск, Пермь, Таганрог, Черемхово, Хабаровск. Также одна площадка находится в Республике Казахстан.

Завод в Перми открыт в октябре 2005 года. Мощность первой производственной линии составила 230 тыс. кубометров. На данный момент завод оснащён четырьмя производственными линиями по выпуску теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола.

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