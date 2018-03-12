Прокуратура расскажет про хабаровские руки дней через десять

— Проверка только начата, все комментарии будут предоставлены только после получения её результатов, — говорит Валентина Глазова. Находка мешка с 26 парами кистей рук в протоке Амура — событие чрезвычайное, сотрудники прокуратуры Хабаровского края говорят, что на их памяти аналогичных происшествий в регионе не было. Проверка обстоятельств ЧП займёт примерно 10 дней. В надзорном ведомстве заверили, что если нарушения будут выявлены, к виновным будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.



Напомним, сначала в полицию позвонили и сообщили о найденной в реке кисти руки, на место обнаружения останков выехали следователи, которые нашли их целый мешок. Удалось выяснить, что руки не криминального происхождения. По данным Следственного комитета, просто судмедэксперты «утилизировали биоматериал», ставший ненужным, нехитрым способом выбрасывания в реку.