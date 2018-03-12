Прокуратура расскажет про хабаровские руки дней через десять
Подобный происшествий раньше в регионе не было.
Подобный происшествий раньше в регионе не было.
Прокуратуре города Хабаровска поручено провести проверку по факту обнаружения у протоки Бешеной мешка с кистями человеческих рук. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник прокурора Хабаровского края по связям со СМИ Валентина Глазова, пока преждевременно говорить о предполагаемой халатности
— Проверка только начата, все комментарии будут предоставлены только после получения её результатов, — говорит Валентина Глазова. Находка мешка с 26 парами кистей рук в протоке Амура — событие чрезвычайное, сотрудники прокуратуры Хабаровского края говорят, что на их памяти аналогичных происшествий в регионе не было. Проверка обстоятельств ЧП займёт примерно 10 дней. В надзорном ведомстве заверили, что если нарушения будут выявлены, к виновным будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, сначала в полицию позвонили и сообщили о найденной в реке кисти руки, на место обнаружения останков выехали следователи, которые нашли их целый мешок. Удалось выяснить, что руки не криминального происхождения. По данным Следственного комитета, просто судмедэксперты «утилизировали биоматериал», ставший ненужным, нехитрым способом выбрасывания в реку.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.