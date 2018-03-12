В Прикамье мужчина погиб при спасении семьи из огня

Площадь пожара составила 189 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 23 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

Как пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, возгорание обнаружил 47-летний хозяин дома. Он разбудил семью и вывел жену и ребенка в безопасное место, после чего вновь зашел в горящее здание, намереваясь вынести бытовую технику, но вновь выйти уже не смог.