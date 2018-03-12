В Прикамье мужчина погиб при спасении семьи из огня
В селе Янычи Пермского края сгорел деревянный дом с надворными постройками. В результате погиб мужчина, спасший свою семью из огня.
В селе Янычи Пермского края сгорел деревянный дом с надворными постройками. В результате погиб мужчина, спасший свою семью из огня.
Площадь пожара составила 189 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 23 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.
Как пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, возгорание обнаружил 47-летний хозяин дома. Он разбудил семью и вывел жену и ребенка в безопасное место, после чего вновь зашел в горящее здание, намереваясь вынести бытовую технику, но вновь выйти уже не смог.
Предварительная причина пожара — неисправности печи отопления.
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