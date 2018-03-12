В Похвистневе изъята большая партия нелегального спиртного
В Похвистневе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной реализации алкогольной продукции в крупном размере, сообщают в
В Похвистневе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной реализации алкогольной продукции в крупном размере, сообщают в
По версии следствия, подозреваемая реализовывала на территории города алкогольную продукцию без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, и соответствующей лицензии.
«Из незаконного оборота изъято свыше 1 370 литров спиртосодержащей продукции с акцизными марками неустановленного образца, более 2 800 литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 100 000 рублей», — сообщили в областной полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» УК РФ.
Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.
Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые
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