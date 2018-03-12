Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
Путин сообщил о решении сбить самолет с 110 пассажирами в 2014-м
3 способа путешествовать бесплатно (ну почти!)
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8Венере Милосской сделали протезы
10:59 (мск), источник: Volga News

В Похвистневе изъята большая партия нелегального спиртного

В Похвистневе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной реализации алкогольной продукции в крупном размере, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемая реализовывала на территории города алкогольную продукцию без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, и соответствующей лицензии.

«Из незаконного оборота изъято свыше 1 370 литров спиртосодержащей продукции с акцизными марками неустановленного образца, более 2 800 литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 100 000 рублей», — сообщили в областной полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» УК РФ.

Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео
Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» принят в администрацию президента
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео В 2017 году певица не попала на конкурс, так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за концерта в Крыму
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь