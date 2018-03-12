В Северском районе под колеса иномарки попал пьяный пешеход
В Северском районе 11 марта произошло ДТП, где пострадал мужчина.
В Северском районе 11 марта произошло ДТП, где пострадал мужчина.
Авария случилась в поселке Афипском около 22:45.
По предварительным данным, 25-летний водитель Nissan сбил пьяного 46-летнего пешехода, который шел по краю дороги, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пешеход пострадал, проводится проверка.
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