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10:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Северском районе под колеса иномарки попал пьяный пешеход

В Северском районе 11 марта произошло ДТП, где пострадал мужчина.

Источник: ЮГА.ру

Авария случилась в поселке Афипском около 22:45.

По предварительным данным, 25-летний водитель Nissan сбил пьяного 46-летнего пешехода, который шел по краю дороги, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пешеход пострадал, проводится проверка.

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