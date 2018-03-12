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10:42 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде ищут водителя, который скрылся с места ДТП

В воскресенье в начале десятого часа вечера в Красноармейском районе водитель сбил 35-летнего пешехода. Не оказав ему помощи, он скрылся с места аварии.

По информации сотрудников госавтоинспекции, ДТП произошло напротив дома № 17 по ул. Караванной.

Сбитый пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция ведет розыск скрывшегося водителя.

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