В Волгограде ищут водителя, который скрылся с места ДТП

В Волгограде ищут водителя, который скрылся с места ДТП

В воскресенье в начале десятого часа вечера в Красноармейском районе водитель сбил 35-летнего пешехода. Не оказав ему помощи, он скрылся с места аварии.