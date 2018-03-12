В Волгограде ищут водителя, который скрылся с места ДТП
В воскресенье в начале десятого часа вечера в Красноармейском районе водитель сбил 35-летнего пешехода. Не оказав ему помощи, он скрылся с места аварии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В воскресенье в начале десятого часа вечера в Красноармейском районе водитель сбил 35-летнего пешехода. Не оказав ему помощи, он скрылся с места аварии.
По информации сотрудников госавтоинспекции, ДТП произошло напротив дома № 17 по ул. Караванной.
Сбитый пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время полиция ведет розыск скрывшегося водителя.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.