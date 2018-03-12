На двухъярусном мосту в Калининграде застряла фура: движение заблокировано
В понедельник, 12 марта, на двухъярусном мосту по направлению к улице Портовой застряла фура. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
В понедельник, 12 марта, на двухъярусном мосту по направлению к улице Портовой застряла фура. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
По предварительным данным, водитель не рассчитал высоту транспортного средства.
В сторону Московского проспекта могли проехать только легковые машины.
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