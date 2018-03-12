Два человека пострадали при стрельбе из «травматики» в ночном клубе в Башкирии

По данным ведомства, вечером 10 марта в полицию города Салавата поступило сообщение о происшествии в одном из ночных клубов.

«По предварительным данным, несколько человек в результате конфликтной ситуации причинили телесные повреждения двум сотрудникам заведения, в том числе из травматического оружия, и повредили имущество клуба. Потерпевшие обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.