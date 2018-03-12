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10:25 (мск), источник: Интерфакс

Два человека пострадали при стрельбе из «травматики» в ночном клубе в Башкирии

Уфа. 12 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой в одном из ночных клубов Салавата (Башкирия), где пострадали два человека, сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

По данным ведомства, вечером 10 марта в полицию города Салавата поступило сообщение о происшествии в одном из ночных клубов.

«По предварительным данным, несколько человек в результате конфликтной ситуации причинили телесные повреждения двум сотрудникам заведения, в том числе из травматического оружия, и повредили имущество клуба. Потерпевшие обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Зачинщики хулиганских действий установлены и задержаны в городе Ишимбае. У них изъято травматическое оружие.

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