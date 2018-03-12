Два человека пострадали при стрельбе из «травматики» в ночном клубе в Башкирии
Уфа. 12 марта.
Уфа. 12 марта.
По данным ведомства, вечером 10 марта в полицию города Салавата поступило сообщение о происшествии в одном из ночных клубов.
«По предварительным данным, несколько человек в результате конфликтной ситуации причинили телесные повреждения двум сотрудникам заведения, в том числе из травматического оружия, и повредили имущество клуба. Потерпевшие обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Зачинщики хулиганских действий установлены и задержаны в городе Ишимбае. У них изъято травматическое оружие.
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