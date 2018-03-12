Следователи назвали причину пожара в Лесосибирске, в котором погибли 3 человека
В настоящее время по факту пожара возбуждено уголовное дело.
В настоящее время по факту пожара возбуждено уголовное дело.
Предварительной причиной пожара в Лесосибирске, в результате которого погибли двое мужчин и женщина, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщили в ГСУ СК по краю, сотрудники которого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
ЧП произошло 8 марта в переулке Закрытый. В ходе тушения пожара в частном жилом доме спасатели обнаружили тела 58-летнего мужчины, его 30-летнего сына и 39-летней женщины с признаками отравления угарным газом.
В настоящее время назначены ряд экспертиз, в том числе
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