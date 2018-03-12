Следователи назвали причину пожара в Лесосибирске, в котором погибли 3 человека

Предварительной причиной пожара в Лесосибирске, в результате которого погибли двое мужчин и женщина, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщили в ГСУ СК по краю, сотрудники которого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).