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10:55 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае двух подростков заподозрили в убийстве супружеской пары

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали двух несовершеннолетних жителей села Ванавары, которые подозреваются в жестоком убийстве супружеской пары и поджоге их дома, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его данным, убитые были обнаружены ночью. По подозрению в преступлении задержаны двое несовершеннолетних 2001 и 2002 годов рождения.

«Как выяснили полицейские, накануне между потерпевшими и подростками во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники причинили мужчине и женщине ножевые ранения, после чего подожгли дом. Также установлено, что ранее подростки стояли на учете в ПДН», — сказал Юрченко.

По данному факту следователи СК региона возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».

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 В Красноярском крае двух подростков заподозрили в убийстве супружеской пары
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