В Красноярском крае двух подростков заподозрили в убийстве супружеской пары

По его данным, убитые были обнаружены ночью. По подозрению в преступлении задержаны двое несовершеннолетних 2001 и 2002 годов рождения.

«Как выяснили полицейские, накануне между потерпевшими и подростками во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники причинили мужчине и женщине ножевые ранения, после чего подожгли дом. Также установлено, что ранее подростки стояли на учете в ПДН», — сказал Юрченко.