В Красноярском крае двух подростков заподозрили в убийстве супружеской пары
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали двух несовершеннолетних жителей села Ванавары, которые подозреваются в жестоком убийстве супружеской пары и поджоге их дома, сообщил РИА Новости начальник
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