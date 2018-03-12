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10:59 (мск), источник: НИА Красноярск

За длинные выходные в Красноярске поймали 90 пьяных водителей

Дорожные полицейские краевого центра проводили рейды в Октябрьском и Железнодорожном районах города в ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 марта.

Сотрудники ДПС ограничивали движение на улице Копылова и на перекрестке улиц Тотмина-Попова. Как рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД, в течение двух часов они останавливали водителей и проверяли их состояние. На каждом из перекрытий было задержано по два нетрезвых водителя. Всего за минувшие выходные сотрудники ДПС задержали 90 нетрезвых водителей. 14 из них ранее уже привлекались к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

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