За длинные выходные в Красноярске поймали 90 пьяных водителей
Дорожные полицейские краевого центра проводили рейды в Октябрьском и Железнодорожном районах города в ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 марта.
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Дорожные полицейские краевого центра проводили рейды в Октябрьском и Железнодорожном районах города в ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 марта.
Сотрудники ДПС ограничивали движение на улице Копылова и на перекрестке улиц
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