За длинные выходные в Красноярске поймали 90 пьяных водителей

Сотрудники ДПС ограничивали движение на улице Копылова и на перекрестке улиц Тотмина-Попова. Как рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД, в течение двух часов они останавливали водителей и проверяли их состояние. На каждом из перекрытий было задержано по два нетрезвых водителя. Всего за минувшие выходные сотрудники ДПС задержали 90 нетрезвых водителей. 14 из них ранее уже привлекались к ответственности за вождение в состоянии опьянения.