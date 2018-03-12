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10:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Будущие выборы лишили доверчивых приморцев денег

В прошедшие выходные несколько дальнегорцев стали жертвами мошенников, сообщает корреспондент DEITA.RU. В их квартиры под видом представителей избирательной комиссии проникали двое — молодой парень и женщина. После их ухода граждане не находили на привычных местах ценные вещи и денежные средства.

«Постучали — я открыла и впустила в квартиру. Они сказали, что из избирательной комиссии и проводят поквартирный обход. Развернули агитационный материал, начали подробно всё рассказывать. Затем парень, на вид ему было 25 -27 лет, попросил стакан воды и я пошла на кухню. Так как хожу плохо, передвигалась я весьма медленно, но когда шла обратно, то заметила, что молодой человек выходит из комнаты.

Я ему ещё сделала замечание, что это непростительное поведение для представителей избирательной комиссии. Он извинился и они ушли. Уже через некоторое время я поняла, что у меня пропал кошелёк. Сразу же позвонила в полицию, они приехали, всё зафиксировали, приняли заявление, — рассказала Мария Петровна.

Только после ухода мошенников женщина вспомнила, что ранее к ней уже приходили представители избирательной комиссии и вручили именное приглашение на выборы президента.

Отметим, что территориальная избирательная комиссия Дальнегорска не раз обращалась к горожанам через СМИ и предупреждала о том, что прежде чем пустить членов избирательной комиссии в квартиру, необходимо у них попросить предъявить удостоверение. Также на их верхней одежде должен быть отличительный знак — логотип выборов.

«Сумма, которой я лишилась — небольшая. Страшнее представить, чтобы случилось, если бы я застала парня за тем, как он обшаривает мою комнату. А ведь будут же ещё в этом году и выборы губернатора Приморья. А если сейчас злоумышленники таким образом “наберутся” опыта и в дальнейшем будут действовать как профессионалы… Ведь в нашем доме № 139 по проспекту 50 лет Октября пострадали несколько квартир, кстати сказать, все пенсионеры. Мы привыкли доверять всем и верить на слово. Хочу обратиться ко всем, будьте бдительны!», — обратилась ко всем пенсионерка.

Карина Пискунова.

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