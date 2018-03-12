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10:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Братья-четвероклассники, пропавшие в Магнитогорске, найдены спустя восемь дней

В Челябинской области братья-четвероклассники, пропавшие в Магнитогорске второго марта, найдены живыми спустя восемь дней. Сообщение о том, что поиски мальчиков 2006-го и 2007-го годов рождения, благополучно завершены, появилось в группе «Легион-Спас» ВКонтакте десятого марта.

«Подробности о том, где были мальчики, не сообщаются, — отмечают в группе охранных предприятий «Право роста» (Магнитогорск), где ранее появился пост о пропавших детях с указанием их примет.

Как писало «Право роста» со ссылкой на родителей братьев, мальчики ранее неоднократно сбегали из дома, они состоят на учете у психиатра.

Заявление о том, что школьники ушли из дома второго марта и не вернулись, поступило в Левобережный отдел полиции Магнитогорска спустя пять дней, седьмого марта. Вместе с правоохранительными органами поисками братьев занимались волонтеры.

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