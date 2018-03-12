Братья-четвероклассники, пропавшие в Магнитогорске, найдены спустя восемь дней

«Подробности о том, где были мальчики, не сообщаются, — отмечают в группе охранных предприятий «Право роста» (Магнитогорск), где ранее появился пост о пропавших детях с указанием их примет.

Как писало «Право роста» со ссылкой на родителей братьев, мальчики ранее неоднократно сбегали из дома, они состоят на учете у психиатра.