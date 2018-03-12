Сотрудники детсада Уфы собирали деньги с родителей на ремонт
Прокуратура пресекла незаконный сбор денег.
Прокуратура пресекла незаконный сбор денег.
В Уфе прокуратура пресекла незаконные поборы в детском саду № 274, сообщает
Сотрудники детсада неоднократно требовали от родителей сдать деньги на благоустройство и ремонт территории.
С соответствующими заявлениями руководство детского сада выступало и на родительских собраниях, определяя конкретные суммы взносов и их назначение.
Чтобы восстановить права на бесплатное образование, прокуратура внесла представление — незаконный сбор денег прекратился. Заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.
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