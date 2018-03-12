Воронежец поджег «Мерседес» из мести своему отцу

Согласно данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел в 00.30. Автоподжигатель решился на преступление из-за конфликта со своими 59-летним отцом. До этого воронежец не общался с родственником несколько лет, а когда 11 марта тот в очередной раз отказался от встречи, сын решил отомстить и поджег «Мерседес Бенц МЛ320», принадлежавший отцу.