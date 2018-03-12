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10:55 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец поджег «Мерседес» из мести своему отцу

Воронежские правоохранители задержали 35-летнего жителя областного центра, который накануне, 11 марта, поджег иномарку на улице 20 лет Октября.

Согласно данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел в 00.30. Автоподжигатель решился на преступление из-за конфликта со своими 59-летним отцом. До этого воронежец не общался с родственником несколько лет, а когда 11 марта тот в очередной раз отказался от встречи, сын решил отомстить и поджег «Мерседес Бенц МЛ320», принадлежавший отцу.

Однако во время поджога злоумышленника заметил сторож. Последний и потушил огонь, не дав автомобилю выгореть полностью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Воронежец сознался в совершенном преступлении.

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