Воронежец поджег «Мерседес» из мести своему отцу
Воронежские правоохранители задержали 35-летнего жителя областного центра, который накануне, 11 марта, поджег иномарку на улице 20 лет Октября.
Воронежские правоохранители задержали 35-летнего жителя областного центра, который накануне, 11 марта, поджег иномарку на улице 20 лет Октября.
Согласно данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел в 00.30. Автоподжигатель решился на преступление
Однако во время поджога злоумышленника заметил сторож. Последний и потушил огонь, не дав автомобилю выгореть полностью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Воронежец сознался в совершенном преступлении.
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