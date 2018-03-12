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11:07 (мск), источник: НИА Красноярск

В центре города столкнулись автобус и троллейбус

На пересечении улиц Мира и Профсоюзов столкнулись пассажирский автобус и троллейбус № 13.

Судя по фото с места происшествия, единственным повреждением в аварии стало стекло троллейбуса.

Как рассказали НИА-Красноярск в пресс-службе УГБДД по краю, никто из пассажиров не пострадал. «Это мелкое происшествие», — пояснили в ведомстве.

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