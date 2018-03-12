В центре города столкнулись автобус и троллейбус
На пересечении улиц Мира и Профсоюзов столкнулись пассажирский автобус и троллейбус № 13.
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На пересечении улиц Мира и Профсоюзов столкнулись пассажирский автобус и троллейбус № 13.
Судя по фото с места происшествия, единственным повреждением в аварии стало стекло троллейбуса.
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