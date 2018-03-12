Заключенный из волгоградской колонии по телефону обманул ростовчан на миллион рублей

Волгоградские оперативники раскрыли целую группировку телефонных мошенников, которые пять месяцев — с сентября 2017 по январь 2018-го — обманывали жителей Ростовской области.

Оказалось, что «курировал» эти аферы 30-летний осужденный, который отбывает наказание в колонии Камышинского района за сбыт наркотиков. Это он звонил ростовчанам, представлялся их родственником, говорил, что попал в беду и просил помочь деньгами, чтобы избежать наказания. Многие верили и перечисляли деньги на карту (которую диктовал мошенник). Суммы переводили разные — от 40 до 100 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обналичивать деньги с карты, а также покупать телефоны и сим-карты заключенному помогали друзья: 27-летний «коллега» по колонии, два ученика профтехучилищ, две женщины, 29 и 33 лет — все жители Красноармейского района Волгограда, знакомые между собой. Кроме них в афере было задействовано еще 15 человек в возрасте от 15 до 19 лет — все они либо как-то участвовали в процессе, либо знали и деятельности группировки.

В зависимости от ролей каждый из них получал свой процент. По версии следователей, в общей сложности они «заработали» около миллиона рублей.

Сотрудники отдела «К» вместе с оперативниками Управления угрозыска и следователями ГУ МВД России по региону, сотрудниками регионального УФСИН провели обыски в колонии и в квартирах участников группы. Всего изъяли 57 мобильных телефонов, 12 банковских карт, 5 сим-карт.

Задержанные добровольно отдали более 55 тысяч рублей. Следователи ГУ МВД завели на них 11 уголовных дел по статье «Мошенничество». Двое уже находятся на подписке о невыезде, еще двоих — арестовали.