Заключенный из волгоградской колонии по телефону обманул ростовчан на миллион рублей
А помогали ему друзья из Волгограда — всего в афере участвовало до 20 человек.
А помогали ему друзья из Волгограда — всего в афере участвовало до 20 человек.
Волгоградские оперативники раскрыли целую группировку телефонных мошенников, которые пять месяцев — с сентября 2017 по январь 2018-го — обманывали жителей Ростовской области.
Оказалось, что «курировал» эти аферы 30-летний осужденный, который отбывает наказание в колонии Камышинского района за сбыт наркотиков. Это он звонил ростовчанам, представлялся их родственником, говорил, что попал в беду и просил помочь деньгами, чтобы избежать наказания. Многие верили и перечисляли деньги на карту (которую диктовал мошенник). Суммы переводили разные — от 40 до 100 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в
Обналичивать деньги с карты, а также покупать телефоны и
В зависимости от ролей каждый из них получал свой процент. По версии следователей, в общей сложности они «заработали» около миллиона рублей.
Сотрудники отдела «К» вместе с оперативниками Управления угрозыска и следователями ГУ МВД России по региону, сотрудниками регионального УФСИН провели обыски в колонии и в квартирах участников группы. Всего изъяли 57 мобильных телефонов, 12 банковских карт, 5
Задержанные добровольно отдали более 55 тысяч рублей. Следователи ГУ МВД завели на них 11 уголовных дел по статье «Мошенничество». Двое уже находятся на подписке о невыезде, еще двоих — арестовали.
Расследование продолжается.
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