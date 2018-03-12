Под Волгоградом полицейские со стрельбой остановили пьяного нарушителя
21-летний житель хутора Поповский Новоаннинского района был задержан полицейскими за езду в состоянии опьянения.
21-летний житель хутора Поповский Новоаннинского района был задержан полицейскими за езду в состоянии опьянения.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Вскоре «Приора» застряла в снегу. Участковый вышел из патрульной машины, чтобы задержать нарушителя, но тот включил заднюю передачу, автомобиль выбрался из сугроба и наехал на полицейского. К счастью, страж порядка не пострадал, и вынужден был применить табельное оружие.
Водитель испугался, и попытался скрыться бегством, но был задержан. Нарушителем оказался 21-летний мужчина, севший за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, в декабре прошлого года он задерживался за аналогичное правонарушение. Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Служебная проверка установила, что полицейский применил оружие на законных основаниях.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.