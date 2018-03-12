Под Волгоградом полицейские со стрельбой остановили пьяного нарушителя

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в ходе рейда участковый уполномоченный и сотрудник ГИБДД в ходе рейда в хуторе 2-я Березовка заметили, что из местного дома культуры вышел нетрезвый гражданин и сел за руль «Лады Приоры». Легковушка виляла по дороге, выезжая полосу встречного движения, создавая угрозу ДТП. Полицейские кинулись в погоню, однако водитель и не думал останавливаться.

Вскоре «Приора» застряла в снегу. Участковый вышел из патрульной машины, чтобы задержать нарушителя, но тот включил заднюю передачу, автомобиль выбрался из сугроба и наехал на полицейского. К счастью, страж порядка не пострадал, и вынужден был применить табельное оружие.

Водитель испугался, и попытался скрыться бегством, но был задержан. Нарушителем оказался 21-летний мужчина, севший за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, в декабре прошлого года он задерживался за аналогичное правонарушение. Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.