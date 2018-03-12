Двух сальских полицейских обвинили в пытках подростка
В Сальском районе полицейские подозреваются в превышении должностных полномочий. Сейчас в СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело, сообщили в
В Сальском районе полицейские подозреваются в превышении должностных полномочий. Сейчас в СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело, сообщили в
По информации СУ СК России по Ростовской области, в феврале 2018 года подозреваемые в для проверки информации доставили 16-летнего подростка в сальский отдел полиции. Во время допроса заместитель начальника и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска применили электрошокер, а также нанесли удары руками по голове, чтобы получить от подростка признательные показания.
«По ходатайству следователя в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в СУ СК России по Ростовской области.
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