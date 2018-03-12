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15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Двух сальских полицейских обвинили в пытках подростка

В Сальском районе полицейские подозреваются в превышении должностных полномочий. Сейчас в СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следкома.

По информации СУ СК России по Ростовской области, в феврале 2018 года подозреваемые в для проверки информации доставили 16-летнего подростка в сальский отдел полиции. Во время допроса заместитель начальника и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска применили электрошокер, а также нанесли удары руками по голове, чтобы получить от подростка признательные показания.

«По ходатайству следователя в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Сейчас проводится служебная проверка. Если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а непосредственное руководство привлекут к ответственности.

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