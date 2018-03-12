В Калининграде автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
В девятом часу утра 11 марта на улице Тельмана в Калининграде водитель автомобиля «Мазда» при повороте налево не пропустил женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому переходу.
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