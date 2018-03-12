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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В девятом часу утра 11 марта на улице Тельмана в Калининграде водитель автомобиля «Мазда» при повороте налево не пропустил женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому переходу.

В результате наезда 53-летняя горожанка получила телесные повреждения.

Впрочем, врачи сочли возможным после оказания необходимой помощи отпустить пациентку домой, назначив ей амбулаторное лечение.

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