В Ростовской области выявили третий случай бешенства
В хуторе Александровский Обливского района ветеринары зарегистрировали случай бешенства. Сейчас в населенном пункте проводятся санитарные мероприятия.
В хуторе Александровский Обливского района ветеринары зарегистрировали случай бешенства. Сейчас в населенном пункте проводятся санитарные мероприятия.
В ближайшее время введут карантин. Об этом сообщили в
Местный житель вызвал ветврачей после того, как ухудшилось состояние одной из коров. Она весь день мычала, потом появилось сильное слюнотечение. Животное мужчина завез в район нелегально — без проверки и прививок. Ветеринары изолировали корову, через два дня она пала. В лаборатории подтвердили диагноз «бешенство». Это третий случай заболевания в Ростовской области с начала 2018 года.
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