В Ростовской области выявили третий случай бешенства

В ближайшее время введут карантин. Об этом сообщили в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных.

Местный житель вызвал ветврачей после того, как ухудшилось состояние одной из коров. Она весь день мычала, потом появилось сильное слюнотечение. Животное мужчина завез в район нелегально — без проверки и прививок. Ветеринары изолировали корову, через два дня она пала. В лаборатории подтвердили диагноз «бешенство». Это третий случай заболевания в Ростовской области с начала 2018 года.