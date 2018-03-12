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17:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области выявили третий случай бешенства

В хуторе Александровский Обливского района ветеринары зарегистрировали случай бешенства. Сейчас в населенном пункте проводятся санитарные мероприятия.

В ближайшее время введут карантин. Об этом сообщили в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных.

Местный житель вызвал ветврачей после того, как ухудшилось состояние одной из коров. Она весь день мычала, потом появилось сильное слюнотечение. Животное мужчина завез в район нелегально — без проверки и прививок. Ветеринары изолировали корову, через два дня она пала. В лаборатории подтвердили диагноз «бешенство». Это третий случай заболевания в Ростовской области с начала 2018 года.

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