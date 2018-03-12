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15:53 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске из-за неисправной мультиварки загорелась квартира

Мультиварка могла стать причиной пожара в квартире по проспекту Рокоссовского в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня
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Пожар произошел в столичной девятиэтажке вечером 8 марта. В МЧС сообщили о запахе дыма в подъезде.

По информации МЧС, пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Горела дверь в ванную комнату и имущество в коридоре.

Сотрудниками МЧС из квартиры была спасена и передана бригаде скорой помощи хозяйка.

После обследования женщина была госпитализирована в больницу с отравлением продуктами горения.

Точная причина происшествия устанавливается, но рассматриваемая версия — короткое замыкание мультиварки Рэдмон, купленной, к слову, только в прошлом году.

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