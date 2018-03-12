В Минске из-за неисправной мультиварки загорелась квартира
Мультиварка могла стать причиной пожара в квартире по проспекту Рокоссовского в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Мультиварка могла стать причиной пожара в квартире по проспекту Рокоссовского в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Пожар произошел в столичной девятиэтажке вечером 8 марта. В МЧС сообщили о запахе дыма в подъезде.
По информации МЧС, пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Горела дверь в ванную комнату и имущество в коридоре.
Сотрудниками МЧС из квартиры была спасена и передана бригаде скорой помощи хозяйка.
После обследования женщина была госпитализирована в больницу с отравлением продуктами горения.
Точная причина происшествия устанавливается, но рассматриваемая версия — короткое замыкание мультиварки Рэдмон, купленной, к слову, только в прошлом году.
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