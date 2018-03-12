На Кубани раскрыли вооруженное нападение на торговый центр
Мужчина угрожал ножом администратору и требовал отдать ему деньги.
Мужчина угрожал ножом администратору и требовал отдать ему деньги.
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. По факту случившегося в Выселковском районе инцидента было возбуждено уголовное дело, расследование завершено, материалы переданы в суд.
На скамье окажется 34-летний житель Выселковского района. Ранее он уже судим.
Мужчина ворвался в один из местных торговых центров. Он угрожал
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Мужчине инкриминируют разбой.
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