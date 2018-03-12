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15:53 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани раскрыли вооруженное нападение на торговый центр

Мужчина угрожал ножом администратору и требовал отдать ему деньги.

Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. По факту случившегося в Выселковском районе инцидента было возбуждено уголовное дело, расследование завершено, материалы переданы в суд.

На скамье окажется 34-летний житель Выселковского района. Ранее он уже судим.

Мужчина ворвался в один из местных торговых центров. Он угрожал женщине-администратору ножом. Она была вынуждена отдать наличку из сейфа. До того, как гражданина задержали, он успел потратить похищенные 9 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что личность злоумышленника была установлена после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Мужчине инкриминируют разбой.

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