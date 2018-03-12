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16:02 (мск), источник: Кубань 24

Министр ГО и ЧС Кубани осмотрел поврежденный от взрыва газа краснодарский дом

Он 12 марта побывал на месте ЧП, где продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы.

Источник: Кубань 24

Территория оцеплена. Накануне эксперты выявили нарушение некоторых несущих конструкций. Вес каждой — около 12 т.

«Маячки показывают, что стены двигаются. Одна на 20 см ушла. Есть очень мощные тяжелые конструкции, которые могут, обрушившись, нанести ущерб даже тем жилым помещениям, которые внешне не пострадали», — пояснил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Чтобы не допустить трагедии, жильцов третьего подъезда, как и соседнего четвертого, попросили временно переселиться в гостиницу. Им предоставили номера и трехразовое горячее питание. Организована горячая линия для пострадавших: 8 (861) 268−64−40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.

В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь.

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