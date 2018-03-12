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15:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны подробности гибели пропавшей без вести 34-летней уфимки

УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 39-летнему местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления по статье «убийство». По ходатайству регионального Следственного комитета судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что 17 февраля 2018 года 34-летняя жительница Уфы после ссоры с сожителем попросилась переночевать к своему близкому знакомому. После застолья между ними возникла ссора — хозяин квартиры задушил гостью. Тело он выбросил с балкона в снег. Сожитель женщины обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении. Узнав, что уфимку ищут, преступник переместил тело женщины за гаражи недалеко от своего дома, где оно и было обнаружено 9 марта. Уже установлена причина смерти убитой — асфиксия.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований.

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