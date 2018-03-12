Стали известны подробности гибели пропавшей без вести 34-летней уфимки

В пресс-службе ведомства сообщили, что 17 февраля 2018 года 34-летняя жительница Уфы после ссоры с сожителем попросилась переночевать к своему близкому знакомому. После застолья между ними возникла ссора — хозяин квартиры задушил гостью. Тело он выбросил с балкона в снег. Сожитель женщины обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении. Узнав, что уфимку ищут, преступник переместил тело женщины за гаражи недалеко от своего дома, где оно и было обнаружено 9 марта. Уже установлена причина смерти убитой — асфиксия.