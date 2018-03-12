ГИБДД задержала разрушителей банкоматов в Ленобласти

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Банальная процедура переросла в нечто большее. Оказалось, что машина напичкана опасными игрушками. Об этом 12 марта сообщает портал 47news.

Остановку сотрудники ГИБДД произвели ранним утром 11 марта на 17-м километре дороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки рядом с поселком Кикерино. Инспекторы потребовали водителя остановить его ВАЗ-2109 в рамках операции «Нетрезвый водитель». В салоне оказались трое мужчин: 40-летний житель Великих Лук за рулем и двое 42-летних мужчин-пассажиров. Просматривая документы, полицейский заметил автомат Калашникова, небрежно лежащий на заднем сиденье. Это привело к более тщательному осмотру.

Содержимое багажника оказалось еще более любопытным. В двух объемных сумках уместились пистолеты-пулеметы «Кедр», бронежилеты, шапки, ножи, газовый баллон и «Кроны» с проводами. Позже выяснится: оружие — лишь макеты, а автомат — подделка для холостых патронов.