ГИБДД задержала разрушителей банкоматов в Ленобласти
Инспекторы ГИБДД остановили легковушку для проверки документов в Ленобласти.
Инспекторы ГИБДД остановили легковушку для проверки документов в Ленобласти.
Банальная процедура переросла в нечто большее. Оказалось, что машина напичкана опасными игрушками. Об этом 12 марта сообщает портал 47news.
Остановку сотрудники ГИБДД произвели ранним утром 11 марта на 17-м километре дороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки рядом с поселком Кикерино. Инспекторы потребовали водителя остановить его ВАЗ-2109 в рамках операции «Нетрезвый водитель». В салоне оказались трое мужчин: 40-летний житель Великих Лук за рулем и двое 42-летних
Содержимое багажника оказалось еще более любопытным. В двух объемных сумках уместились
Предположительно найденное оборудование использовалось в преступных целях. С его помощью подрывали банкоматы и терминалы в Гатчинском и Тосненском районах.
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