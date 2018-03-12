Возле акимата Актобе произошла перестрелка — СМИ
Об этом сообщают местные СМИ.
Об этом сообщают местные СМИ.
Возле акимата в Актобе произошла стрельба, один человек был ранен, передает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая.
Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета.
Другие подробности выясняются.
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