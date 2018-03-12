Кремль не считает дело Скрипаля своим вопросом

Источник: AP 2018

«Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более — руководства Российской Федерации».

«Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — сказал господин Песков.

Ранее газета The Times предположила, что Тереза Мэй позднее сегодня сделает свое первое публичное заявление, связывающее Россию с отравлением Скрипаля. Источник издания, близкий к следствию, сказал, что, вероятно, виновные будут названы в ближайшие 48 часов. Ожидается, что Великобритания примет ряд ответных мер.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта попали в реанимацию после посещения торгового центра в Солсбери. Они находятся в коме, а один из сотрудников полиции, посетивший дом Скрипалей, — в стабильно тяжелом состоянии.