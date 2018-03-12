Суд вынес приговор по делу о нападении на охрану Красноуральского химзавода

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, по делу проходили местные жители Игорь Болдуев, Дмитрий Дронов, Вячеслав Осадчук и Рустам Фазулянов. По информации прокуратуры, они вместе со своим товарищем, который в дальнейшем избежал наказания в силу примирения с пострадавшей стороной и возмещения ущерба, 13 января 2017 года, вооружившись обрезом, пневматическим пистолетом, битой и железной трубой, проникли на территорию КХЗ и избили троих охранников. Все пятеро были задержаны.

«Красноуральский городской суд назначил Игорю Болдуеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Дмитрию Дронову — 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Вячеславу Осадчуку — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Рустаму Фазулянову — 10 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщает прокуратура, уточняя, что приговор в законную силу на данный момент еще не вступил.