Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Лионель Месси показал первое фото новорожденного сына
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Путин поведал о последствиях ответного ядерного удара РФ
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
15:50 (мск), источник: РИА Новости

Суд вынес приговор по делу о нападении на охрану Красноуральского химзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Приговор по делу о нападении на охранников Красноуральского химического завода (КХЗ) вынесен в Свердловской области, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, по делу проходили местные жители Игорь Болдуев, Дмитрий Дронов, Вячеслав Осадчук и Рустам Фазулянов. По информации прокуратуры, они вместе со своим товарищем, который в дальнейшем избежал наказания в силу примирения с пострадавшей стороной и возмещения ущерба, 13 января 2017 года, вооружившись обрезом, пневматическим пистолетом, битой и железной трубой, проникли на территорию КХЗ и избили троих охранников. Все пятеро были задержаны.

«Красноуральский городской суд назначил Игорю Болдуеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Дмитрию Дронову — 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Вячеславу Осадчуку — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Рустаму Фазулянову — 10 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщает прокуратура, уточняя, что приговор в законную силу на данный момент еще не вступил.

Как уточняет областная прокуратура, осужденные, в зависимости о роли каждого, обвинялись по статьям 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц) и 222 (Незаконные хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Суд вынес приговор по делу о нападении на охрану Красноуральского химзавода
Куйвашев проведет собеседование с кандидатами на пост главы лесопарка
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Украина подготовила план по взысканию средств с «Газпрома»
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь