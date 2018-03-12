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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирец в костюме доктора украл у пенсионерки сберкнижки

Найти преступника помогла его ссора с подельниками.

Новосибирец украл у 91-летней пенсионерки четыре сберкнижки, на которых хранилось 2 миллиона рублей. Преступление он совершил, придя к пожилой женщине в костюме доктора и дождавшись, когда останется в комнате один.

Далее он попросил своих знакомых подыскать женщину, которая придет в банк и обналичит деньги якобы для оплаты лекарств своей матери. Однако при обращении в банк женщину задержали полицейские.

— Боясь, что арестуют и их, подельники решили обсудить, как им вести себя дальше. Один из них заявил, что не станет молчать, после чего двое других преступников избили его в подъезде одного из домов по улице Троллейной. Позже его обнаружили с тяжелыми травмами головы, — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Сейчас задержаны и двое других участников этой криминальной истории. Полицейские проверяют их причастность к похожим преступлениям в отношении пожилых новосибирцев. Известно о возбуждении уголовного дела по факту избиения — по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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