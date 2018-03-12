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16:12 (мск), источник: АиФ Уфа

В больнице житель Башкирии угрожал убить медсестру

Мужчина достал нож и начал размахивать перед медработникам.

Полицейские Стерлитамака задержали мужчину, угрожавшего убийством медработнику. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Взволнованная медсестра позвонила в полицию и сообщила, что незнакомый мужчина размахивает ножом и угрожает убить её.

Предварительно установлено, что мужчина пришёл в больницу, чтобы посетить своего знакомого. Оказавшись в отделении, он увидел холодильник с продуктами и решил их забрать. Медсестра сделала посетителю замечание. На это мужчина вытащил нож из кармана, и стал угрожать женщине.

Прибывшие на место полицейские задержали 56-летнего местного жителя. Он признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Башкирии это не первый случай нападения на медработников (хотя тут дело обошлось угрозой). В октябре 2016 года в уфимской городской больнице № 21 женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на хирурга-травматолога за то, что ей пришлось долго ждать. Специалист получил сотрясение головного мозга и ушибы. В октябре 2017 года на фельдшера скорой помощи также напал пьяный пациент. Итог — сотрясение мозга и ушибы. В феврале текущего года пациентка исполосовала доктора пилкой для ногтей.

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