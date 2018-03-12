В больнице житель Башкирии угрожал убить медсестру
Мужчина достал нож и начал размахивать перед медработникам.
Мужчина достал нож и начал размахивать перед медработникам.
Полицейские Стерлитамака задержали мужчину, угрожавшего убийством медработнику. Об этом сообщает
Взволнованная медсестра позвонила в полицию и сообщила, что незнакомый мужчина размахивает ножом и угрожает убить её.
Предварительно установлено, что мужчина пришёл в больницу, чтобы посетить своего знакомого. Оказавшись в отделении, он увидел холодильник с продуктами и решил их забрать. Медсестра сделала посетителю замечание. На это мужчина вытащил нож из кармана, и стал угрожать женщине.
Прибывшие на место полицейские задержали 56-летнего местного жителя. Он признал свою вину.
По данному факту возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В Башкирии это не первый случай нападения на медработников (хотя тут дело обошлось угрозой). В октябре 2016 года в уфимской городской больнице № 21 женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на
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