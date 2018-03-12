В больнице житель Башкирии угрожал убить медсестру

Полицейские Стерлитамака задержали мужчину, угрожавшего убийством медработнику. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Взволнованная медсестра позвонила в полицию и сообщила, что незнакомый мужчина размахивает ножом и угрожает убить её.

Предварительно установлено, что мужчина пришёл в больницу, чтобы посетить своего знакомого. Оказавшись в отделении, он увидел холодильник с продуктами и решил их забрать. Медсестра сделала посетителю замечание. На это мужчина вытащил нож из кармана, и стал угрожать женщине.

Прибывшие на место полицейские задержали 56-летнего местного жителя. Он признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.