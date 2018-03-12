Вандалов, устроивших погром на кладбище, осудили в Петербурге
Кроме этого пятеро жителей Северной столицы обвинялись в побоях и грабеже.
Кроме этого пятеро жителей Северной столицы обвинялись в побоях и грабеже.
Приговор в отношении Олега Трофимова, Александра Аленичева, Павла Гостинецкого, а также двух несовершеннолетних лиц (на момент преступления — прим. ред.), которые обвинялись в осквернении кладбища, нанесении побоев и грабеже, вынесли в Северной столице.
Как сообщает объединенная
Также один из молодых людей в этот же день, находясь в ТК «Остров», отобрал у подростка куртку. Но на этом день компания не закончила. Позже на автобусной остановке уже впятером они избили двух граждан Йемена.
Василеостровский районный суд назначил Трофимову 4,5 года колонии общего режима, Аленичеву — 2 года
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