Вандалов, устроивших погром на кладбище, осудили в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Приговор в отношении Олега Трофимова, Александра Аленичева, Павла Гостинецкого, а также двух несовершеннолетних лиц (на момент преступления — прим. ред.), которые обвинялись в осквернении кладбища, нанесении побоев и грабеже, вынесли в Северной столице.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 7 апреля 2017 года обвиняемый вчетвером, выпив, уничтожили более 20 надгробий на Смоленском кладбище и повредили еще столько же.

Также один из молодых людей в этот же день, находясь в ТК «Остров», отобрал у подростка куртку. Но на этом день компания не закончила. Позже на автобусной остановке уже впятером они избили двух граждан Йемена.