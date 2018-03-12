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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Вандалов, устроивших погром на кладбище, осудили в Петербурге

Кроме этого пятеро жителей Северной столицы обвинялись в побоях и грабеже.

Источник: Комсомольская правда

Приговор в отношении Олега Трофимова, Александра Аленичева, Павла Гостинецкого, а также двух несовершеннолетних лиц (на момент преступления — прим. ред.), которые обвинялись в осквернении кладбища, нанесении побоев и грабеже, вынесли в Северной столице.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 7 апреля 2017 года обвиняемый вчетвером, выпив, уничтожили более 20 надгробий на Смоленском кладбище и повредили еще столько же.

Также один из молодых людей в этот же день, находясь в ТК «Остров», отобрал у подростка куртку. Но на этом день компания не закончила. Позже на автобусной остановке уже впятером они избили двух граждан Йемена.

Василеостровский районный суд назначил Трофимову 4,5 года колонии общего режима, Аленичеву — 2 года колонии-поселения, Гостинецкого наказали 6 месяцами исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, а один несовершеннолетний соучастник получил год лишения свободы, второй отсидит два года.

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