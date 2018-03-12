Пассажирка из Дубая пыталась ввезти в Самарскую область чучело черепахи и челюсти тигровой акулы

В самарском аэропорте Курумоч у пассажирки самолета «Дубай — Самара» нашли в картонных коробках чучело черепахи, челюсть акулы и коралл. Женщина купила их в качестве сувениров для детей. Сколько они стоили, пассажирка не помнила. Кроме того, она была не знакома с правилами ввоза, и не заполняла таможенную декларацию.

Товар направили на экспертизу.

— Чучело черепахи идентифицировано, как чучело морской черепахи Бисса, коралл идентифицирован, как коралл отряда Мадрепоровые кораллы — все исследуемые образцы поименованы в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Рыночная стоимость чучела черепахи — 22 тысячи рублей, коралла — 2,4 тысячи рублей.

Челюсти же принадлежат тигровой акуле. В перечне видов, которые находятся под угрозой исчезновения, этой акулы нет.