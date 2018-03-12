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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Фигурант «кокаинового дела» оказался членом «Единой России»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву Владимир Калмыков — член партии «Единая Россия» и бывший подводник, заявил в Мосгорсуде в понедельник его адвокат Андрей Шилаев.

«Мой подзащитный — член партии “Единой России”, он проходил службу на подводной лодке», — сказал адвокат, отметив, что за тушение опасного пожара на борту подлодки Калмыкова даже наградили именными часами.

Этими обстоятельствами защитник аргументировал необходимость перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.

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