Фигурант «кокаинового дела» оказался членом «Единой России»

«Мой подзащитный — член партии “Единой России”, он проходил службу на подводной лодке», — сказал адвокат, отметив, что за тушение опасного пожара на борту подлодки Калмыкова даже наградили именными часами.

Этими обстоятельствами защитник аргументировал необходимость перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.