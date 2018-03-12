Фигуранты «кокаинового дела» назвали случившееся провокацией
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву считают случившееся провокацией, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву считают случившееся провокацией, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
«Как утверждает в своей жалобе адвокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют. Он утверждает, что была совершена провокация», — огласила материалы дела судья.
Мосгорсуд в настоящее время рассматривает просьбу о смягчении меры пресечения.
Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.
Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, который был ранее арестован в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
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