Фигуранты «кокаинового дела» назвали случившееся провокацией

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Как утверждает в своей жалобе адвокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют. Он утверждает, что была совершена провокация», — огласила материалы дела судья.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает просьбу о смягчении меры пресечения.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.