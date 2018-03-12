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16:15 (мск), источник: РИА Новости

На Урале нетрезвый водитель протаранил машину жены на парковке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Житель города Катав-Ивановска в Челябинской области устроил погром автомобилей на парковке во дворе. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Очевидцы отмечают, что мужчина в нетрезвом состоянии сначала пинал и бил автомобиль Toyota RAV4, а потом на своей машине Toyota Land Cruiser начал ее таранить. По сообщениям СМИ, RAV4 принадлежит супруге мужчины, с которой он поссорился накануне.

Во время загрузки произошла ошибка.

На ролике видно, как нарушитель загоняет RAV4 на металлический столб. При этом он задел и другие автомобили на парковке и чуть не сбил мужчину, который хотел отогнать свое транспортное средство.

Погромщику грозит лишение водительских прав.

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