На Урале нетрезвый водитель протаранил машину жены на парковке

Очевидцы отмечают, что мужчина в нетрезвом состоянии сначала пинал и бил автомобиль Toyota RAV4, а потом на своей машине Toyota Land Cruiser начал ее таранить. По сообщениям СМИ, RAV4 принадлежит супруге мужчины, с которой он поссорился накануне.

На ролике видно, как нарушитель загоняет RAV4 на металлический столб. При этом он задел и другие автомобили на парковке и чуть не сбил мужчину, который хотел отогнать свое транспортное средство.