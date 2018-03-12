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20:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Самарской области задержали главаря террористической группировки

Мужчина проживал по подложным документам.

В Самарской области силовики задержали лидера религиозно-террористической ячейки сторонников организации «Джамаат Ансуроллох» (ее деятельность запрещена на территории Таджикистана). Об этом корреспонденту «РГ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина находился в международном розыске. Проживал задержанный в Самарском регионе по подложным документам. Сейчас выясняется, удалось ли главарю террористической ячейки завербовать в области своих сторонников.

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