В Самарской области задержали главаря террористической группировки
Мужчина проживал по подложным документам.
Мужчина проживал по подложным документам.
В Самарской области силовики задержали лидера
Мужчина находился в международном розыске. Проживал задержанный в Самарском регионе по подложным документам. Сейчас выясняется, удалось ли главарю террористической ячейки завербовать в области своих сторонников.
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