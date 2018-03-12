Нижегородских автовладельцев настоятельно призывают к бдительности

Источник: Newsroom24.ru

7 заявлений по фактам тайных хищений из автотранспортных средств поступило в отделы полиции Нижнего Новгорода от жителей города с 8 по 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Общий материальный ущерб от действий злоумышленников превысил 127000 рублей.

В большинстве случаев неустановленные лица совершали преступления в ночное время суток, проникая в салоны автотранспортных средств, разбив стекла водительской или пассажирской двери, и проворачивая личинки замка. При этом автомобили располагались на стихийных парковках во дворах жилых домов.

Так, в ночь с 9 на 10 марта 2018 года неизвестное лицо, находясь у дома по пр. Моторному, провернув личинку замка, проникнул в автомобиль отечественного производства, откуда тайно похитил аккумуляторную батарею и электроинструмент. Тем самым, 30-летнему владельцу машины был причинен материальный ущерб на сумму 26500 рублей.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, совершивших данные противоправные деяния, и их задержанию. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает автолюбителей следовать следующим простым рекомендациям для сохранения своего автотранспорта в целости:

— не оставляйте на видном месте предметы личного пользования, сумки, документы, технические средства, инструменты, наличие которых может спровоцировать злоумышленника на совершение кражи;.

— оборудуйте автомобиль сигнализацией с датчиком движения и вибрацией, с сиреной, которая сработает при попытке совершения хищения автомобильных комплектующих и отпугнет злоумышленников;.

— не оставляйте транспортное средство на стихийных парковках, отдавая предпочтение охраняемым закрытым стоянкам, с пропускным режимом и видеонаблюдением, в целях минимизации возможного ущерба от противоправных действий криминальных элементов;.

— если вы оставляете автомашину на ночь на улице, выбирайте хорошо освещенное, просматриваемое, людное место.