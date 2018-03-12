Почти 50 человек погибли в результате крушении самолета в Катманду
При жесткой посадке в аэропорту столицы Непала также пострадали 22 человека.
При жесткой посадке в аэропорту столицы Непала также пострадали 22 человека.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — По меньшей мере 49 человек погибли и 22 человека получили ранения в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, сообщает в понедельник агентство EFE.
Ранее агентство сообщало о 40 погибших.
Согласно данным представителя авиаперевозчика
Самолет совершил жесткую посадку в непальском международном аэропорту Трибхуван, затем на борту произошло возгорание. Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.
Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.
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