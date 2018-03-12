Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Путин поведал о последствиях ответного ядерного удара РФ
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Юбилейный «Оскар»
16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми задержали водителя «Лады», протаранившего «Скорую»

23-летний молодой человек доставлен в территориальный отдел полиции.

Следователями отдела полиции № 6 Ленинского района УМВД России по Перми по факту ДТП с участием «скорой помощи» возбуждено уголовное дело.

23-летний молодой человек задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

Водитель «Лады Веста», по предварительной информации, сегодня в 4.20 вылетел на перекресток улиц Ленина и Крисанова на красный свет и столкнулся с автомобилем «скорой помощи». После аварии лихач скрылся с места происшествия.

В аварии пострадали шесть человек — 50-летний водитель «скорой», 34-летний врач, 24-летний фельдшер и 26-летняя пациентка, а также два пассажира легковушки — 19-летние девушка и молодой человек.

В полиции нам рассказали, что оба автомобиля уже не подлежат восстановлению. У легковушки повреждения более 90 процентов, в «Газели» — полностью разрушен моторный отсек, целыми остались только задние фары и крышка багажника.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лето близко!
Волочкова обнародовала письмо, где обворовавший ее водитель просит прощения
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Украина подготовила план по взысканию средств с «Газпрома»
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь