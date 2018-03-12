В Перми задержали водителя «Лады», протаранившего «Скорую»

Следователями отдела полиции № 6 Ленинского района УМВД России по Перми по факту ДТП с участием «скорой помощи» возбуждено уголовное дело.

23-летний молодой человек задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

Водитель «Лады Веста», по предварительной информации, сегодня в 4.20 вылетел на перекресток улиц Ленина и Крисанова на красный свет и столкнулся с автомобилем «скорой помощи». После аварии лихач скрылся с места происшествия.

В аварии пострадали шесть человек — 50-летний водитель «скорой», 34-летний врач, 24-летний фельдшер и 26-летняя пациентка, а также два пассажира легковушки — 19-летние девушка и молодой человек.