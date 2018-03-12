Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Лионель Месси показал первое фото новорожденного сына
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Путин поведал о последствиях ответного ядерного удара РФ
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Юбилейный «Оскар»
16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове пассажирский автобус попал в массовое ДТП, есть пострадавшие

Днем на проспекте Стачки произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись три иномарки. От удара одну из иномарок отбросило на проезжающий рядом ВАЗ-2107, от чего «семерка» столкнулась с автобусом № 34.

— В результате аварии пострадали водитель и пассажир «семерки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На месте аварии работают полицейские и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как коллекционеры оставляют свой след в истории
Умер Олег Табаков
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Украина подготовила план по взысканию средств с «Газпрома»
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь