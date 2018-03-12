В Ростове пассажирский автобус попал в массовое ДТП, есть пострадавшие
Днем на проспекте Стачки произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.
Днем на проспекте Стачки произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.
По предварительным данным, на перекрестке столкнулись три иномарки. От удара одну из иномарок отбросило на проезжающий рядом ВАЗ-2107, от чего «семерка» столкнулась с автобусом № 34.
— В результате аварии пострадали водитель и пассажир «семерки», — сообщили в
На месте аварии работают полицейские и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.
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