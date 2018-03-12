Под Казанью на базе отдыха обстреляли парня
В Зеленодольском районе Татарстана на турбазе «Чайка» в поселке Октябрьский накануне ночью 51-летний казанец обстрелял из травматического пистолета 23-летнего парня, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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