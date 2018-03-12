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17:02 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью на базе отдыха обстреляли парня

В Зеленодольском районе Татарстана на турбазе «Чайка» в поселке Октябрьский накануне ночью 51-летний казанец обстрелял из травматического пистолета 23-летнего парня, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около 2 часов ночи казанец в ходе конфликта достал травматический пистолет «Кордон», открыв стрельбу по пьяному парню.

 — Две пули попали в пострадавшего, его с ранениями шеи и спины госпитализировали в больницу, — сообщили ProKazan.ru.

Стрелка задержали и отпустили домой под подписку о невыезде, возбуждено дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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