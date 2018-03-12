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16:58 (мск), источник: Вести - Калининград

Экс-футболист из Калининграда погиб в автоаварии в Китае

Бывший футболист российских футбольных клубов первой и второй лиг Владимир Герасимов скончался в Китае после того, как серьезно пострадал в автокатастрофе.

Родственники и друзья 28-летнего экс-спортсмена собирают средства, чтобы транспортировать его тело в Россию.

Трагический инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта, сообщает канал Евроспорт.

Бывший игрок клубов «Металлург» (Выкса), «Калуга», «Ника» и «Волочанин-Ратмир» передвигался по шоссе на скутере и был сбит машиной. Водитель автомобиля скрылся с места аварии и Герасимову никто не оказал помощь на протяжении последующих 2-х часов, из-за чего он скончался.

Владимир Герасимов родился 12 апреля 1989 в Калининграде, являлся воспитанником московского «Локомотива».

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