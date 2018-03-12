Экс-футболист из Калининграда погиб в автоаварии в Китае

Родственники и друзья 28-летнего экс-спортсмена собирают средства, чтобы транспортировать его тело в Россию.

Бывший игрок клубов «Металлург» (Выкса), «Калуга», «Ника» и «Волочанин-Ратмир» передвигался по шоссе на скутере и был сбит машиной. Водитель автомобиля скрылся с места аварии и Герасимову никто не оказал помощь на протяжении последующих 2-х часов, из-за чего он скончался.