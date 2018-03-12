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20:17 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти средь бела дня на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц города.

Сегодня, 12 марта, на пешеходном переходе по улице Фрунзе в Тольятти под колесами автомобиля оказалась женщина, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».

— ДТП произошло недалеко от дома № 1 по улице Фрунзе, — пишет очевидец. — Женщину сбили прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая лежала на боку, рядом с ней был еще одна женщина, которая держала ей голову. Изо рта и носа у участницы ДТП шла кровь. На вид пострадавшей около 50 лет.

Как сообщают другие очевидцы, буквально в считанные минуты после случившегося на место происшествия прибыли сотрудники «скорой». Женщина была госпитализирована в одну из больниц города.

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