В Тольятти средь бела дня на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

Сегодня, 12 марта, на пешеходном переходе по улице Фрунзе в Тольятти под колесами автомобиля оказалась женщина, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».

— ДТП произошло недалеко от дома № 1 по улице Фрунзе, — пишет очевидец. — Женщину сбили прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая лежала на боку, рядом с ней был еще одна женщина, которая держала ей голову. Изо рта и носа у участницы ДТП шла кровь. На вид пострадавшей около 50 лет.