В Тольятти средь бела дня на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину
Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц города.
Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц города.
Сегодня, 12 марта, на пешеходном переходе по улице Фрунзе в Тольятти под колесами автомобиля оказалась женщина, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».
— ДТП произошло недалеко от дома № 1 по улице Фрунзе, — пишет очевидец. — Женщину сбили прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая лежала на боку, рядом с ней был еще одна женщина, которая держала ей голову. Изо рта и носа у участницы ДТП шла кровь. На вид пострадавшей около 50 лет.
Как сообщают другие очевидцы, буквально в считанные минуты после случившегося на место происшествия прибыли сотрудники «скорой». Женщина была госпитализирована в одну из больниц города.
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