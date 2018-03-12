В Казани неизвестные обворовали нигерийца в мечети

— 6 марта около 10:30 у студента, проживающего в общежитии и пришедшего в мечеть на молитву, неизвестный украл телефон LeEco стоимостью в 7 тысяч рублей. В полиции возбудили дело по статье «Кража», с места ЧП изъяли четки и видеозапись, — сообщили ProKazan.ru.