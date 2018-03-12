В Казани неизвестные обворовали нигерийца в мечети
В центре Казани в Султановской мечети на улице Тукая неизвестный украл телефон у 25-летнего студента
В центре Казани в Султановской мечети на улице Тукая неизвестный украл телефон у 25-летнего студента
— 6 марта около 10:30 у студента, проживающего в общежитии и пришедшего в мечеть на молитву, неизвестный украл телефон LeEco стоимостью в 7 тысяч рублей. В полиции возбудили дело по статье «Кража», с места ЧП изъяли четки и видеозапись, — сообщили ProKazan.ru.
Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Казани осудили трех парней, которые ограбили мечети и искусали полицейского.
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